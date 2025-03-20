Режим ЧС ввели в части российского региона после массированной атаки БПЛА

В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Максим Леонов в Telegram-канале.

«В настоящий момент по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях», — говорится в сообщении.

Глава района добавил, что муниципальная комиссия начнет объезд адресов, чтобы зафиксировать возникшие после отражения массированной атаки повреждения и определить размер ущерба для оказания материальной помощи.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта, там оказались повреждены два детских сада и школа, а также произошло возгорание на территории аэродрома. Губернатор назвал атаку самой массированной за все время. Пострадали как минимум два человека. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника.