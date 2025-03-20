Сурков предрек РФ расширение во всех направлениях, насколько позволит Бог

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков дал интервью французскому изданию L'Express.

В нем он среди прочего заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил», что Русский мир не имеет границ и существует везде, где есть российское влияние. При этом он указал, что при расширении главное — «не увлекаться и не браться за слишком большой кусок».

Сурков назвал Украину «искусственным политическим образованием»

В ответ на уточняющий вопрос, что если люди не хотят быть частью Русского мира, Сурков пояснил, что не отрицает субъектность народов, но указал на действия Европы, которая, по его мнению, «проигнорировала субъектность украинского народа, поддержав два переворота в Киеве».

«В 2014 году более половины украинцев говорили по-русски ежедневно, как на работе, так и дома. Менее половины из них поддержали интеграцию в Евросоюз и еще меньше хотели вступить в НАТО. Вопреки воле украинского народа или, по крайней мере, вопреки воле большинства Запад пытается силой подчинить Украину, и никто толком не понимает, зачем это делается», — высказался бывший помощник Путина. Он обвинил страны Запада в попытках насильственно колонизировать Украину.

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Сурков также посчитал, что возвращение Украины в сферу влияния России после распада СССР было целью как Москвы, так и Киева. «В России, как и на Украине, всегда было много людей, думающих о сближении или объединении наших стран. Даже сегодня они все еще есть по обе стороны фронта. Это естественно, мы люди одной крови», — заявил он, указав, что мирное сотрудничество было сорвано двумя поддержанными Западом переворотами на Украине — в 2005 и 2014 годах.

Нынешнюю Украину Сурков назвал «искусственным политическим образованием», посчитав, что в будущем она может стать настоящим государством, «но только в пределах своих естественных границ, а значит, гораздо меньшим». Какие границы для нее являются естественными, Сурков не пояснил.

Война на Украине отделит русских от антирусских, или, перефразируя Евангелие, овец от козлов Владислав Сурков бывший помощник президента России

Политик посчитал, что распад ЕС и НАТО возможен по аналогии с СССР

В отсутствии Европы в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта Сурков обвинил сам континент, посчитав, что та не проявляет инициативу. «При этом всем известно, что прочное урегулирование конфликта невозможно без участия Евросоюза. Сбалансированный раздел Украины должен включать долю Брюсселя», — высказался политик.

Он также предрек ЕС и НАТО распад по аналогии с СССР и Организацией Варшавского договора в результате проводимой США политики перестройки.

Вашингтон выходит из "застоя" (аналогичного застою в СССР — прим. «Ленты.ру»). Им еще предстоит пройти через "перестройку", "гласность" и "новое мышление". Советская перестройка привела к распаду Восточного блока. Распадутся ли НАТО и Евросоюз в результате американской перестройки? Возникает вопрос. Решать вам Владислав Сурков бывший помощник президента России

Он посчитал, что Евросоюз вскоре после образования начал расширяться лихорадочно и «набрал лишний вес». «Результатом является тучная, чрезмерно коллегиальная структура управления, которая производит лишь полумеры <…> Европутинисты и евротрамписты становятся сильнее. Возможно, они оживят Европу. Мы должны дать им шанс спасти великую европейскую культуру, родственную русской и американской культуре», — высказался Сурков.

При этом, говоря о Дональде Трампе, Сурков пояснил, что тот не производит на него впечатление человека, стремящегося заводить союзников.

Сурков пообещал сближение России и Запада

В числе еще одного предсказания Суркова, высказанного в интервью — сближение пропорций свободы и дисциплины в политических системах России и Запада. «В будущем Запад станет более авторитарным, а Россия — менее авторитарной», — говорит Сурков, при этом допуская, что это произойдет ценой конфликта и трагедии.

Но, несомненно, что США, Европа и Россия достигнут высокой степени взаимопонимания и сотрудничества. Речь идет о выживании великой северной цивилизации, к которой принадлежат русская, европейская и американская культуры, в условиях почти невыносимого демографического давления с Юга Владислав Сурков бывший помощник президента России

Сурков также указал на отсутствие в мире идеальной политической системы, посчитав, что нынешняя российская «просто самая эффективная модель для нашей страны». «Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой», — заявляет Сурков, при этом признавшись, что не знает, почему Россия не могла обойтись без этого.

В ответ на вопрос, соответствует ли сегодняшняя Россия тому, что он представлял себе в 1999 году, Сурков ответил «да, на 99,9 процента».