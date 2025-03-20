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11:36, 20 марта 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили технику ВСУ при попытке приблизиться к границе РФ

ВС России уничтожили технику ВСУ при попытке приблизиться к границе РФ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке приблизиться к границе РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов батальона «Феникс».

«При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии», — рассказал собеседник агентства.

По словам российского военнослужащего, перечисленная техника ВСУ попала под удар во вторник, 18 марта. Он уточнил, что установки разминирования и инженерно-минный разградитель были либо сожжены, либо повреждены без возможности восстановления.

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