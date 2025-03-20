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17:20, 20 марта 2025Культура

Суд отклонил жалобу Киркорова по иску от Успенской

Мосгорсуд отклонил жалобу Киркорова по иску Любови Успенской
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску Любови Успенской о защите чести и достоинства, сообщили «Известия».

Представитель исполнителя указал, что спорный материал был удален вскоре после публикации. При этом сторона Киркорова не смогла предоставить доказательства по иску в Таганском суде.

В сентябре прошлого года суд взыскал с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за оскорбление Успенской. При этом ранее, в июле, с нее взыскали почти 280 тысяч рублей в пользу уже Киркорова и обязали опровергнуть порочащие сведения в интервью.

В 2023 году Успенская в интервью назвала Киркорова женоненавистником, за что тот подал на нее в суд. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Та в ответ подала встречный иск.

В августе Любовь Успенская высказалась, что примирение с Киркоровым ей не нужно. «У меня есть чем заниматься и с кем дружить. А это не мои друзья. Хотя они все время навязывались и хотели дружить со мной. Мы часто ссорились. Я их прощала. Но теперь поняла, что прощать больше не стоит», — сказала она.

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