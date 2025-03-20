В Польше раскритиковали поддержку Украины

Кандидаты в президенты Польши раскритиковали поддержку Украины

Участники президентской кампании в Польше начали активно критиковать поддержку Украины. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Издание отмечает, что через несколько месяцев в стране состоятся президентские выборы. Правые кандидаты уже используют поддержку Украины как тему предвыборной кампании, уточняется в публикации.

Кандидат от консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий призывает Украину благодарить поляков за помощь, напоминая также об исторических разногласиях между Киевом и Варшавой.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обсуждал со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом вопрос о перемещении ядерного оружие из Западной Европы на территорию республики.