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07:19, 20 марта 2025Забота о себе

Женщин предупредили об одной фатальной для кожи ошибке перед сном

Дерматолог Капур назвал огромной ошибкой отказ от умывания перед сном
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Отказ от умывания перед сном — это фатальная ошибка, которая может привести к серьезным проблемам с кожей, предупредил сертифицированный дерматолог Роджер Капур. Об опасности этой распространяющейся привычки, которая в последнее время стала популярной в соцсетях, он рассказал Daily Mail.

Врач пояснил, что очищение необходимо для удаления с поверхности кожи грязи и микробов, накапливавшихся на ней в течение дня. Также, по его словам, важно перед сном смывать любую косметику, которую женщина наносила в течение дня. «Без умывания на ночь вы рискуете забить поры, заработать прыщи, которых можно было бы избежать», — объяснил Капур.

Дерматолог добавил, что в течение дня кожа подвергается негативному воздействию свободных радикалов. Если эти нестабильные частицы остаются на коже всю ночь, они нарушают ее защитный барьер, разрушают и могут вызвать преждевременное старение.

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Наконец, если женщина систематически не смывает остатки макияжа перед сном, ее кожа становится раздраженной воспаленной и сухой. Также отказ от вечернего очищения может спровоцировать обострение таких заболеваний, как экзема и псориаз, добавил Капур.

Ранее дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов раскрыл главное правило лечения прыщей. По его словам, любые заболевания кожи должны диагностироваться исключительно путем внешнего осмотра и опроса пациента.

Вот это да!
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