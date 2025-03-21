В центре украинского города взорвался автомобиль

В центре Ровно два человека пострадали при взрыве автомобиля

В центре украинского города Ровно взорвался автомобиль. Как сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале, при взрыве пострадали два человека — их госпитализировали.

«Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ [торгово-развлекательных центров] города взорвалось перевозившееся в автомобиле самодельное взрывное устройство», — следует из данных полиции. Уточняется, что взрыв произошел около 14:40 по московскому времени. Пострадавшие — водитель и пассажир. В ведомстве не сообщили, в каком состоянии они находятся.

Отмечается, что территорию обследовали взрывотехники. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах. Не уточнялось, в какой части города они произошли.