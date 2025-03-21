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23:40, 20 марта 2025Бывший СССР

В центре украинского города взорвался автомобиль

В центре Ровно два человека пострадали при взрыве автомобиля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В центре украинского города Ровно взорвался автомобиль. Как сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале, при взрыве пострадали два человека — их госпитализировали.

«Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ [торгово-развлекательных центров] города взорвалось перевозившееся в автомобиле самодельное взрывное устройство», — следует из данных полиции. Уточняется, что взрыв произошел около 14:40 по московскому времени. Пострадавшие — водитель и пассажир. В ведомстве не сообщили, в каком состоянии они находятся.

Отмечается, что территорию обследовали взрывотехники. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах. Не уточнялось, в какой части города они произошли.

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