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20:07, 22 марта 2025Спорт

Хоккеист ЦСКА Каменев сделал заявление после отстранения за допинг

Хоккеист Каменев: Никогда осознанно не принимал препараты, содержащие допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев сделал заявление об отстранении за допинг. Запись появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Каменев заявил, что новость о положительной допинг‑пробе стала для него в полным шоком. «Могу с чистой совестью заявить — никогда целенаправленно и осознанно я не принимал препараты, которые могут содержать допинг. Я всегда был командным игроком и никогда бы не подставил таким образом ребят, с которыми выхожу на лед, клуб, в котором играю, и наших болельщиков», — написал он, подчеркнув, что для него очень важно отстоять свое честное имя.

Ранее Каменева временно отстранили от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний в концентрации, в четыре раза превышающей норму.

28-летний Каменев в нынешнем сезоне провел 63 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В них он отметился десятью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

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