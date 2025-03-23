Подполье сообщило о напряженной ситуации в Константиновке

Подполье: Население Константиновки ждет ВС России как освободителей

Население Константиновки в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республике (ДНР) ждет российскую армию как освободителей. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

Уточняется, что жители боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в украинскую армию прямо на блокпостах.

По словам подпольщика, бойцы ВСУ систематически занимаются массовым мародерством в отношении местного населения.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего пострадали четыре сотрудника МЧС.