В МЧС рассказали о подтопленных домах и участках в российском регионе

МЧС: В Иркутской области подтоплены 29 домов и 192 приусадебных участка

В Иркутской области в зоне подтопления оказались 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МЧС России.

Талыми водами подтоплены шесть районов области. Сотрудники МЧС проводят спасательные работы. Под водой оказались Шелеховский, Качугский, Усольский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский и Иркутский районы, отмечает РИА Новости.

МЧС предпринимает меры по отводу талых вод и откачке воды с подтопленных территорий. Пострадавшим гражданам оказывается адресная помощь.

Ранее глава МЧС Александр Куренков предупредил о неблагоприятном прогнозе по пожарам и паводкам в России этой весной. По его словам, из-за потепления, раннего схода льда с рек и неравномерного количества влаги в почве в регионах страны существует высокий риск их возникновения.