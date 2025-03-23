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20:00, 23 марта 2025Мир

В Турции призвали усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе

Глава МИД Турции Фидан призвал усилить давление на Израиль для перемирия в Газе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Reuters TV

Необходимо усилить давление на Израиль, чтобы можно было говорить об устойчивом прекращении огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит источник РИА Новости в турецком министерстве иностранных дел.

«Мы должны использовать такие платформы, как ООН, для немедленного и постоянного прекращения огня. Египетский план по Газе, поддержанный всеми странами ОИС, представляет собой конструктивную основу. Мы должны двигаться вперед на основе этого плана», — считает Фидан.

Он назвал главной целью мирового сообщества прекращение разрушений в Газе и достижение постоянного прекращения огня.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников Израиля писала, что военное руководство Израиля рассматривают планы оккупации сектора Газа на несколько месяцев и более. Новая стратегия Израиля, как следует из публикации, подразумевает установку прямого военного контроля над поставками гуманитарной помощи, а также устранение большего числа руководителей гражданской администрации из палестинского движения ХАМАС.

ЖЗЛ
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