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18:16, 24 марта 2025Мир

Сидевший за шпионаж в Екатеринбурге американец появился в футболке «Урал молодость украл»

Сидевший в РФ журналист Гершкович появился в футболке «Урал молодость украл»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Журналист Эван Гершкович, который почти два месяца сидел в колонии строгого режима по делу о шпионаже в Екатеринбурге, появился на публике в футболке, высмеивающей его прибывание в российской тюрьме. Публикация с фото Гершковича появилась на странице в соцсетях журналистки Марии Борзуновой (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), обратил внимание Telegram-канал Ural Mash.

Журналиста американской газеты The Wall Street Journal сфотографировали в футболке с надписью «Урал молодость украл».

Гершкович был выпущен на свободу в ходе масштабного обмена заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами, который состоялся в Турции 1 августа 2024 года. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину.

Среди обменянных также были политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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