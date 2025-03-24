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14:32, 24 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

В СПЧ прокомментировали решение о досрочном освобождении Ефремова

Член СПЧ Кабанов поддержал решение досрочно освободить Михаила Ефремова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов поддержал решение Алексеевского суда Белгородской области одобрить условно-досрочное освобождение (УДО) российскому актеру Михаилу Ефремову. Решение суда правозащитник прокомментировал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Алексеевский суд Белгородской области одобрил УДО российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП. Уточнялось, что, на заседании Ефремов просил выпустить его по УДО по состоянию здоровья — за последние полгода актера трижды обследовал врач-пульмонолог.

«Человек, который сам себя осудил, что толку от того, что он там будет отбывать весь срок? В рамках закона он имеет право на УДО. Дальше вопрос в том, что он вел себя достаточно достойно вплоть до того, что пытался организовать театр в местах лишения свободы», — отметил Кабанов.

Это решение в рамках закона. (...) Если есть законодательная основа для УДО, то зачем лишать его этой возможности? Другие же выходят и получают меньшие сроки, чем он

Кирилл Кабановчлен Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России

О том, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, стало известно 26 февраля. О скором освобождении актера впервые сообщалось 20 февраля, однако тогда информация не подтвердилась.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, получил травмы, ставшие летальными.

Весной 2024 года сообщалось, что родственники Захарова были против УДО актера и хотели, что тот отсидел полный срок. Семья потерпевшего, как отмечалось, на тот момент не простила звезду.

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