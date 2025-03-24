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07:06, 25 марта 2025Мир

Стало известно об устроенном исламистами грабеже мирных жителей Сирии

«Лента.ру»: пришедшие к власти исламисты начали грабить мирное население Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

После свержения бывшего президента Башара Асада пришедшие к власти исламисты начали грабить мирное население Сирии. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

«Боевики ворвались в нашу и соседние деревни, открыли беспорядочный огонь, убивая безоружных мирных жителей. Они преследовали всех, кто попадался на глаза, рушили дома, грабили магазины, забирая все, что могли», — заявил источник.

По словам другого собеседника «Ленты.ру», исламисты грабили дома и магазины, а затем закладывали в них взрывчатку, чтобы обвинить алавитов в поддержке режима Асада.

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Ранее «Лента.ру» побеседовала с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнилась свергнутая исламистами власть.

Алавиты (нусайриты, «Али-Алла») — приверженцы синкретической религии, представляющей собой эзотерическое ответвление шиитского ислама с элементами христианского учения. Алавиты составляют приблизительно 12 процентов населения Сирии и проживают в основном на западе страны в прибрежных районах.

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