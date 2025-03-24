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14:07, 24 марта 2025Силовые структуры

Суд продлил арест бывшему замминистра спорта российского региона

В Ростове-на-Дону экс-замминистра спорта Гадаровой продлили арест
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Светлана Гадарова

Светлана Гадарова. Кадр: ВГИК РОСТОВ НА ДОНУ / YouTube

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему заместителю министра спорта Светлане Гадаровой по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину обвиняют получении взятки. Она будет находиться в СИЗО до 19 апреля.

По данным суда, в 2024 году Гадарова получила 80 тысяч рублей от супруга директора одной из компании за покровительство. Чиновница должна была помочь предпринимательнице победить по результатам закупки и заключить контракты на оказание услуг.

Гадарову задержали 23 сентября, на следующий день дома и в офисе чиновницы прошли обыски.

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