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16:52, 24 марта 2025Экономика

В Китае нашли способ бороться с санкциями

Reuters: Пекин собрался замораживать активы причастных к санкциям против Китая
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

В Китае вступили в силу новые правила, касающиеся усиления мер по противодействию иностранным санкциям. Соответствующий указ, как сообщает Reuters, подписал премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Указ направлен на выполнение норм закона от 2021 года о запрете иностранных санкций. Речь идет о том, что лица или организации, участвующие в принятии или реализации дискриминационных мер в отношении граждан КНР или организаций, могут попасть в антисанкционный список.

Оказавшиеся в нем рискуют лишиться права на пребывание в Китае, а их активы могут арестовать или заморозить. Кроме того, они лишатся возможности вести бизнес с организациями или людьми в Китае. Новые правила касаются таких секторов, как образование, наука и технологии, юридические услуги, защита окружающей среды, экономика и торговля, культура, туризм, здравоохранение и спорт.

В первой половине марта представители России, Китая и Ирана призвали отменить все незаконные санкции Запада в отношении этих трех государств.

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