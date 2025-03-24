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14:25, 24 марта 2025Экономика

В российском городе решили избавиться от необычной квартиры

В Челябинске выставили на продажу необычную красную квартиру
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Челябинске выставили на продажу необычную квартиру: интерьер жилья полностью оформлен в красных тонах. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Видеообзор трехкомнатной квартиры, опубликованный риелтором в сети, набрал более миллиона просмотров. Пользователи подшучивают над интерьером в комментариях. Риелтор Максим Есенькин отметил, что не ожидал, что ролик станет популярным.

Он надеется, что широкий охват поможет быстрее найти покупателей, однако пока роста числа желающих не произошло. «На данный момент звонков — как обычно. Скажу так: я еще до конца не понял, это неделя первая, пока неясно. Но, я думаю, впоследствии это сыграет на руку при продаже», — заключил Есенькин.

Риелтор добавил, что собственники еще не знают о реакции общественности на вид квартиры.

Ранее в Перми выставили на продажу квартиру по цене осьминога голливудского актера Николаса Кейджа. Стоимость объекта составила 13,5 миллиона рублей.

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