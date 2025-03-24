В Румынии сообщили о заполонившей приграничье военной технике из США для Украины

Появились кадры скопившейся в Румынии военной техники для ВСУ

Граничащие с Украиной города Румынии заполнены военной техникой, предназначенной Вооруженным силам Украины. На соответствующее видео обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как по улицам двигаются тягачи с бронетранспортерами, а на железнодорожных путях стоят платформы с орудиями и бронетехникой. Отмечается, что это скопившиеся поставки для Киева из США и Германии.

Ранее во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России. В частности, за счет этих средств Париж сможет осуществить поставку ВСУ 155-мм снарядов и планирующих бомб AASM, которыми оснащены истребители Mirage-2000.