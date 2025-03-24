Зеленский назначил главу Киевской обладминистрации

Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
«Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации», — сообщается в документе. Дополнительных распоряжений и подробностей не упоминается.
11 марта кабинет министров Украины одобрил назначение Калашника на должность. С 1 января чиновник являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской обладминистрации, ранее он занимал должность заместителя руководителя, а также главы Дарницкой районной администрации Киева.
30 декабря 2024 года Зеленский освободил от должности глав Киевской и Полтавской областных администраций Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.