Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 24 марта 2025Бывший СССР

Зеленский назначил главу Киевской обладминистрации

Зеленский назначил Калашника главой Киевской областной администрации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации», — сообщается в документе. Дополнительных распоряжений и подробностей не упоминается.

11 марта кабинет министров Украины одобрил назначение Калашника на должность. С 1 января чиновник являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской обладминистрации, ранее он занимал должность заместителя руководителя, а также главы Дарницкой районной администрации Киева.

30 декабря 2024 года Зеленский освободил от должности глав Киевской и Полтавской областных администраций Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Обсудить
    Последние новости

    «Вызвали огонь на себя». Спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников. Их пытались забросать гранатами

    Известная российская модель порвала с мужем-миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?

    Журналиста случайно добавили в секретный чат Белого дома

    Госсекретарь США высказался о разрешении конфликта на Украине

    В Кремле ответили на вопрос о подписании документов после переговоров с США

    В Британии рассказали об игнорировании Вэнсом одного предложения Зеленского

    Карпин заявил об отсутствии в сборной России Роналду и Месси

    Раскрыто неочевидное последствие курения

    Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

    Известный телеведущий рассказал о побеге из дома в 16 лет из-за родителей-свингеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше