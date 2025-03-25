Бывшего владельца Климовского патронного завода по кличке Амиго заочно осудили на 15 лет

«Ъ»: Мособлсуд заочно приговорил к 15 годам экс-владельца КСПЗ за хищения

Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы находящегося в международном розыске бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) 61-летнего Хорхе Портилья-Сумина за хищение почти 180 миллионов рублей и 250 акций оборонного предприятия, а также легализацию похищенного и преднамеренное банкротство завода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, судебный процесс над коренным москвичом с гражданством Мексики шел 3,5 года в закрытом режиме. В итоге судья полностью признал его виновным в инкриминируемых преступлениях.

Расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве завода началось в 2002 году. МВД выяснило, что молодой москвич Георгий Паниш путем фиктивных документов взял под свой контроль оборонное предприятие, которое с 1930-х годов выпускало патроны для всех видов стрелкового оружия.

Паниш получил гражданство Мексики и сменил имя на Хорхе Портилья-Сумин благодаря матери, которая вышла замуж за советника по политическим и экономическим вопросам посольства Мексики в СССР Мануэля Портилью-Кеведо. В декабре 1986 года пасынок расправился с ним и домработницей, за что получил 14 лет колонии. Хорхе Портилья-Сумин отбывал срок в Грузии, где свел знакомство с ворами в законе Джабой Иоселиани и Тенгизом Китовани. Они окрестили московского мексиканца кличкой Амиго. После освобождения в 90-х годах он уехал в США, а в начале 2000-х вернулся в Россию, где провернул аферу по завладению КСПЗ. После того, как правоохранительные органы проявили интерес к нему, Хорхе Портилья-Сумин успел скрыться.

10 марта сообщалось, что в Уфе осудили троих мужчин за ущерб государственному предприятию на 100 миллионов рублей.