Троих мужчин осудили за причинение российскому бюджету ущерба на 100 миллионов рублей

В Уфе осудили троих мужчин за ущерб предприятию на 100 миллионов рублей

В Уфе осудили троих мужчин за ущерб государственному предприятию на 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они осуждены по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2021 по 2022 год генеральный директор АО «Башспирт», директор ООО «ТД Башспирт» и их сообщник организовали отчуждение объектов недвижимости, принадлежавших ООО «ТД Башспирт» и расположенных в республике, по заниженным ценам. Выкупали эти объекты две аффилированные компании. Далее между ними и прошлым собственником были заключены договоры аренды сроком на 10 лет по завышенным платежам.

В результате их действий Республике Башкортостан как единственному акционеру АО «Башспирт» был причинен ущерб на сумму более 101 миллиона рублей. Преступные действия были выявлены следователями СК и оперативниками ФСБ.

Суд приговорил бывшего генерального директора АО «Башспирт» к пяти годам условно с испытательным сроком на три года, бывшего директора ООО «ТД Башспирт» к 4,5 года колонии-поселения, а руководителя двух коммерческих организаций — к четырем годам условно с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что бывшую главу Фонда поддержки бизнеса заподозрили в нанесении ущерба российскому бюджету.