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18:36, 25 марта 2025Силовые структуры

Экс-главе Серпухова предъявили обвинение во взятках

В Московской области экс-главу Серпухова отправили в СИЗО по делу о взятках
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Московской области экс-главе городского округа Серпухов предъявили обвинение в получении взяток и отправили в СИЗО на время следствия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, глава Серпухова получил взятки от двух предпринимателей в 500 тысяч и 9 миллионов 389 тысяч рублей. За деньги чиновник обещал покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

Один из контрактов касался оказания услуг по вывозу снега с объектов благоустройства, во втором – с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.
 
Как сообщает Telegram-канал Bazа, речь идет о бывшем мэре Сергее Никитенко.

Экс-министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 790 тысяч рублей.

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