Экс-главе Серпухова предъявили обвинение во взятках

В Московской области экс-главу Серпухова отправили в СИЗО по делу о взятках

В Московской области экс-главе городского округа Серпухов предъявили обвинение в получении взяток и отправили в СИЗО на время следствия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, глава Серпухова получил взятки от двух предпринимателей в 500 тысяч и 9 миллионов 389 тысяч рублей. За деньги чиновник обещал покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

Один из контрактов касался оказания услуг по вывозу снега с объектов благоустройства, во втором – с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.



Как сообщает Telegram-канал Bazа, речь идет о бывшем мэре Сергее Никитенко.

Экс-министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 790 тысяч рублей.