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18:04, 25 марта 2025Мир

Китай возобновил атаки в спорном регионе

Китай вытеснил четыре рыболовецких судна Японии из акватории спорных островов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adrian Portugal / Reuters

Береговая охрана Китая вытеснила четыре рыболовецких судна Японии из акватории спорных островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), расположенных в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Китай возобновил атаки в спорном регионе после того, как Токио обвинил Пекин в эскалации напряженности в Восточно-Китайском море.

По словам представителя китайской береговой охраны Лю Дэцзюня, корабли КНР приняли «необходимые меры контроля». «Острова Дяоюйдао и прилегающие к ним островки являются неотъемлемой территорией Китая», — заявил Лю, призвав Японию прекратить «незаконную деятельность» в спорных водах.

На данный момент острова Сенкаку принадлежат Японии, однако оспариваются Китаем как исторически принадлежавшие ему территории. В связи с этим в отношениях двух стран периодически происходят кризисы на почве данного территориального спора. Наибольшего пика противоречия достигли летом 2012 года, когда правительство Японии начало переговоры о прямом приобретении в государственную собственность трех из пяти островов архипелага, принадлежащих ранее семье Курихара. Этот факт вызвал резкую критику со стороны Пекина.

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