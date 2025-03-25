Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 25 марта 2025Экономика

Названы виновные в подорожании жилья в России

СМПРО: В подорожании жилья в России виноваты банки и застройщики
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подорожании жилья в России виноваты банки и застройщики, которые стремятся к увеличению прибыли. Причины роста цен на недвижимость в стране назвали в консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РИА Новости.

Аналитики сравнили главные группы затрат, которые отражаются на цене первичного жилья — стоимость троительно-монтажных работ (в том числе расходы на стройматериалы) и все остальные составляющие цены квадратного метра.

В 2024 году, по оценкам СМПРО, на первую группу приходилось 42 процента итоговой стоимости «квадрата» в новостройках, а остальные 58 процентов связаны с прибылью застройщиков, расходами на приобретение прав на земельный участок, стоимостью прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затратами на ввод проекта в эксплуатацию, а также рекламой компании и выплатами по кредитам.

Специалисты добавили, что в 2024 году новостройки подорожали на 30 процентов. При этом стоимость строительно-монтажных работ выросла на 14 процентов, тогда как другие составляющие цен на квартиры — на 45 процентов.

В СПМРО считают неправильным связывать подорожание квартир в новостройках только с увеличением затрат на стройматериалы. «Рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья происходит прежде всего из-за расходов, не связанных со строительными материалами, и ростом доходов девелоперов и банков», — заключили в компании.

Ранее россиянам назвали малоизвестные льготы при покупке жилья. Так, некоторые семьи с детьми могут построить на маткапитал дом своими силами, получить жилищный сертификат и скидку на оплату коммунальных услуг.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

    Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

    Бесстрашный чистильщик снега в российском городе попал на видео

    Во Владивостоке поселились самые большие в мире кузнечики

    Иранская валюта подешевела до миллиона за доллар

    Лавров раскрыл позицию России по зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше