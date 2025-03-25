Названы виновные в подорожании жилья в России

СМПРО: В подорожании жилья в России виноваты банки и застройщики

В подорожании жилья в России виноваты банки и застройщики, которые стремятся к увеличению прибыли. Причины роста цен на недвижимость в стране назвали в консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РИА Новости.

Аналитики сравнили главные группы затрат, которые отражаются на цене первичного жилья — стоимость троительно-монтажных работ (в том числе расходы на стройматериалы) и все остальные составляющие цены квадратного метра.

В 2024 году, по оценкам СМПРО, на первую группу приходилось 42 процента итоговой стоимости «квадрата» в новостройках, а остальные 58 процентов связаны с прибылью застройщиков, расходами на приобретение прав на земельный участок, стоимостью прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затратами на ввод проекта в эксплуатацию, а также рекламой компании и выплатами по кредитам.

Специалисты добавили, что в 2024 году новостройки подорожали на 30 процентов. При этом стоимость строительно-монтажных работ выросла на 14 процентов, тогда как другие составляющие цен на квартиры — на 45 процентов.

В СПМРО считают неправильным связывать подорожание квартир в новостройках только с увеличением затрат на стройматериалы. «Рост стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья происходит прежде всего из-за расходов, не связанных со строительными материалами, и ростом доходов девелоперов и банков», — заключили в компании.

Ранее россиянам назвали малоизвестные льготы при покупке жилья. Так, некоторые семьи с детьми могут построить на маткапитал дом своими силами, получить жилищный сертификат и скидку на оплату коммунальных услуг.