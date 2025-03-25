Проценко: В Судже бойцы ВСУ звали местных жителей уехать в Польшу или Румынию

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали жителям Суджи уехать в Польшу и Румынию, но большинство отказалось. Об этом рассказал 70-летний пенсионер Николай Проценко, эвакуированный в Курск, передает ТАСС.

«Предлагали выехать через Сумы. Потом — Польшу, Румынию. Несколько человек согласились», — сообщил Проценко. Он сам не захотел выезжать на Украину и все семь месяцев прожил в оккупации, питаясь картофелем, который успел собрать до вторжения украинских военных в Курскую область.

Мужчина уточнил, что бойцы ВСУ относились к нему хорошо, а один из них разоткровенничался и рассказал, что его родственники живут в Москве и его мобилизовали принудительно, схватив на улице.

Очевидец также подтвердил, что украинские бойцы занимались мародерством в Судже. «Сначала только продукты брали, потом машину забрали, мотоблок, все позабирали», — добавил он.