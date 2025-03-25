Россиян предупредили об опасности хранения одного типа фото в телефоне

Богатырева: На телефоне нельзя хранить сканы паспорта и других личных документов

Руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева предупредила об опасности хранения одного типа фотографий в телефоне. Она сообщила агентству «Прайм», что сканы личных документов не стоит хранить на смартфоне.

Это относится к сканам водительских прав, СНИЛС, ИНН, паспорта, свидетельств о собственности и банковских карт.

При этом, признала эксперт, полностью обойтись без сканов документов на устройстве не всегда удается, так как в реальной жизни такие фото часто необходимы. Поэтому следует уделять внимание действиям, направленным на защиту данных: пользоваться двухфакторной аутентификацией, самозапретом на получение кредитов и сим-карт, а также устанавливать надежные пароли.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники могут воспользоваться недавно введенной на «Госуслугах» возможностью установить самозапрет на кредиты, предлагая помощь с включением этой опции.