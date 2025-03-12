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11:44, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали об уловке мошенников с самозапретом на кредиты

Волк: Мошенники могут предлагать помощь с установлением самозапрета на кредиты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Nuttapong punna / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники могут воспользоваться недавно введенной на «Госуслугах» возможностью установить самозапрет на кредиты, предлагая помощь с включением этой опции. Об этом в своем Telegram-канале предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Данным нововведением могут воспользоваться мошенники, которые под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета», — говорится в публикации.

Волк подчеркнула, что включить самозапрет на кредиты может только сам владелец профиля на «Госуслугах». Кроме того, сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят россиянам, чтобы предложить помощь по телефону, добавила представитель МВД РФ.

Ранее о новой схеме мошенников, связанной с самозапретом на кредиты, рассказали в Ассоциации развития финграмотности. Уточнялось, что злоумышленники звонят гражданам от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно.

Возможность установить самозапрет на кредиты стала доступна россиянам с 1 марта. Как заявили в Минцифры, в первую очередь нововведение направлено на борьбу с мошенничеством.

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