Российские военные занялись заменой украинских дорожных знаков в зоне СВО

Военблогер Рожин: Российские военные меняют украинские дорожные знаки в зоне СВО

Российские военные меняют украинские дорожные знаки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике. На это обратил внимание военблогер Борис Рожин в своем telegram-канале.

Он показал видео, на котором двое бойцов грузят в машину указатель, на котором на украинском языке написаны названия населенных пунктов Попасная, Артемовск и Красноармейск.

Ранее сообщалось, что мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) избивают за использование русского языка. После организованной командованием языковой проверки в 28-й отдельной механизированной бригаде украинской армии к русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера и вынесены выговоры. Кроме того, некоторые из них стали жертвами «физического воздействия».