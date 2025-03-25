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05:40, 25 марта 2025Бывший СССР

Российские военные занялись заменой украинских дорожных знаков в зоне СВО

Военблогер Рожин: Российские военные меняют украинские дорожные знаки в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российские военные меняют украинские дорожные знаки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике. На это обратил внимание военблогер Борис Рожин в своем telegram-канале.

Он показал видео, на котором двое бойцов грузят в машину указатель, на котором на украинском языке написаны названия населенных пунктов Попасная, Артемовск и Красноармейск.

Ранее сообщалось, что мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) избивают за использование русского языка. После организованной командованием языковой проверки в 28-й отдельной механизированной бригаде украинской армии к русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера и вынесены выговоры. Кроме того, некоторые из них стали жертвами «физического воздействия».

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