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12:15, 10 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об избиениях мобилизованных в ВСУ из-за русского языка

РИА Новости: В ВСУ избивают мобилизованных за использование русского языка
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) избивают за использование русского языка. Об этом заявили в пророссийском подполье, передает РИА Новости.

Отмечается, что после организованной командованием языковой проверки в 28-й отдельной механизированной бригаде украинской армии к русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера и вынесены выговоры. Кроме того, некоторые из них стали жертвами «физического воздействия» из-за использования русского языка.

«Некоторых русскоязычных солдат украинские офицеры избили за то, что они говорят на русском языке, который в ВСУ запрещен и именуется "мовой ворога", то есть языком врага», — рассказал представитель подполья. Отмечается, что в подразделении после проверки зреет серьезное недовольство, а русскоязычные военнослужащие грозятся оставить позиции или поднять восстание.

Ранее во Львове местные власти запретили на книжной ярмарке продажу книг на русском языке. Кроме того, запрещены к продаже оказались произведения российских авторов, а также любая советская символика.

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