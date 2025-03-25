Российский школьник отдал деньги отца мошенникам из-за угроз о недопуске к ОГЭ

В Нижнем Новгороде школьник отдал аферистам деньги из-за угроз о недопуске к ОГЭ

В Нижнем Новгороде школьник отдал аферистам деньги из-за угроз о недопуске к ОГЭ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В полицию обратился 68-летний местный житель и сообщил, что его сыну позвонил неизвестный и пригрозил недопуском к школьным экзаменам из-за неуплаты отцом налогов. Далее мальчику позвонил по видеосвязи якобы представитель правоохранительных органов, который сидел в форме в кабинете. Псевдосиловик также сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении отца ребенка.

Злоумышленник убедил подростка показать по видеосвязи квартиру и заявил, что единственный способ избежать ответственности — отправить ему деньги ночью, пока отец спит. Школьник поверил и перевел через банковское приложение отца 300 тысяч рублей. Позднее он понял, что стал жертвой аферистов, и рассказал обо всем родителям.

Благодаря тому, что пострадавшие сразу обратились в полицию, правоохранители помогли заблокировать несколько операций и вместо 300 тысяч рублей материальный ущерб составил 85 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя местная жительница пропала из-за влияния телефонных мошенников.