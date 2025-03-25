Соратник Кадырова заявил о найденных обезглавленными иностранцах в Курской области

Алаудинов заявил о найденных в Курской области наемниках без голов и кистей

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о наемниках, найденных в Курской области без голов и кистей рук, передает РИА Новости.

По его мнению, таким образом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении старались скрыть личности иностранцев.

«Они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были... Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов», — утверждает чеченский командир.

Алаудинов подчеркнул, что подобные расправы над наемниками фиксировались не только на курском направлении.

Ранее российский генерал-лейтенант объявил, что почти вся территория Курской области освобождена.

По информации Алаудинова, при изгнании из Курской области украинские войска понесли большие потери.