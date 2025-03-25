Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 25 марта 2025Россия

Соратник Кадырова заявил о найденных обезглавленными иностранцах в Курской области

Алаудинов заявил о найденных в Курской области наемниках без голов и кистей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о наемниках, найденных в Курской области без голов и кистей рук, передает РИА Новости.

По его мнению, таким образом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении старались скрыть личности иностранцев.

«Они отрубают им голову и руки для того, чтобы по отпечаткам и по лицу не могли опознать. Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были... Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов», — утверждает чеченский командир.

Алаудинов подчеркнул, что подобные расправы над наемниками фиксировались не только на курском направлении.

Ранее российский генерал-лейтенант объявил, что почти вся территория Курской области освобождена.

По информации Алаудинова, при изгнании из Курской области украинские войска понесли большие потери.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    В России объяснили нежелание раскрывать детали переговоров с США в Эр-Рияде

    Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

    Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

    Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

    Бесстрашный чистильщик снега в российском городе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше