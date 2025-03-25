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08:00, 25 марта 2025Мир

Создаваемый из-за Украины оборонный пакт оказался под угрозой из-за рыбы

Politico: Пакт об обороне ЕС и Британии может развалиться из-за рыболовства
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Пакт об обороне Европейского союза (ЕС) и Великобритании может развалиться еще до своего подписания из-за неурегулированного между Лондоном и Брюсселем вопроса рыболовства. Об этом сообщает журнал Politico.

«Джессика Розенкранц, министр Швеции по делам ЕС, заявила, что жизненно важно быстро добиться прогресса в формальном соглашении о безопасности с Великобританией, особенно в период обострения напряженности вокруг Украины, когда страны быстро перевооружаются», — отмечается в материале издания.

Также в интервью журналу министр отметила, что ряд стран Евросоюза не хотят откладывать этот вопрос и требуют от Британии ясности по ситуации. Поэтому она указала, что обсуждение этих вопросов идет по двум параллельным трекам.

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