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09:24, 28 января 2025Экономика

Евросоюз и Великобритания поспорили из-за вылова рыбы

Reuters: Великобритания и ЕС обратились в суд из-за вылова рыбы в Северном море
Вячеслав Агапов

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Великобритания обратились в суд из-за спора по правам на добычу рыбы в Северном море. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает Reuters.

Поводом для разбирательства стал британский запрет на вылов песчанки в водах Северного моря. Великобритания ссылается на экологические причины запрета на вылов рыбы и научные рекомендации.Представители Евросоюза отмечают, что запрет является дискриминационным и непропорциональным. Британские суда не занимаются ловлей мелкой рыбы, но датские флотилии активно вылавливают ее для различных целей, в том числе как источника масла.

Как отмечают авторы, спор может осложнить запланированную Великобританией «перезагрузку отношений с блоком». Финансовые потери Великобритании от запрета составят 45 миллионов фунтов стерлингов, так как в ЕС могут принять ответные меры. Окончательное решение по спору будет вынесено до конца апреля.

Россия денонсировала соглашения от 1956 года, которое позволяло Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря. Только в 2023 году в этом регионе добыли свыше 566 тысяч тонн трески. Как отмечают источники, решение России о запрете британским судам на вылов рыбы может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс.

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