Удушившего бывшую девушку иностранца признали виновным

В Подольске иностранцу, удушившему сумкой бывшую девушку, дали 13 лет

В Подольске присяжные заседатели признали 30-летнего иностранца виновным в расправе над бывшей девушкой. Об этом во вторник, 25 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 25 сентября 2024 года на территории одной из школ у иностранца и его бывшей девушки произошел конфликт из-за того, что бывшая ревновала возлюбленного к его новой девушке. В ходе ссоры мужчина вырвал у ревнивицы ремень женской сумки, обвил им шею потерпевшей и затянул.

Приговором суда мужчине назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

24 марта в Карелии осудили мужчину за похищение и расправу над бывшей женой.