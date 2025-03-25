Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 25 марта 2025Силовые структуры

Удушившего бывшую девушку иностранца признали виновным

В Подольске иностранцу, удушившему сумкой бывшую девушку, дали 13 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Подольске присяжные заседатели признали 30-летнего иностранца виновным в расправе над бывшей девушкой. Об этом во вторник, 25 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 25 сентября 2024 года на территории одной из школ у иностранца и его бывшей девушки произошел конфликт из-за того, что бывшая ревновала возлюбленного к его новой девушке. В ходе ссоры мужчина вырвал у ревнивицы ремень женской сумки, обвил им шею потерпевшей и затянул.

Приговором суда мужчине назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

24 марта в Карелии осудили мужчину за похищение и расправу над бывшей женой.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде

    В России объяснили нежелание раскрывать детали переговоров с США в Эр-Рияде

    Жительница Махачкалы получила ожоги 60 процентов тела при взрыве в многоэтажке

    Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

    Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше