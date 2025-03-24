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16:48, 24 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 16 лет за похищение и расправу над бывшей женой

В Карелии осудили на 16 лет мужчину за похищение и убийство бывшей жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Карелии осудили мужчину за похищение и расправу над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Карелия.

Он осужден по статьям 126 («Похищение человека») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, обвиняемый на почве ревности с помощью обмана на машине отвез бывшую жену в лесной массив. Там он с помощью угроз и применения насилия, а так же предмета, используемого в качестве оружия, получил от нее информацию о ее личной жизни и согласие на возобновление общения с ним.

Затем, 4 июля 2024 года в помещении компании, где она работала, в присутствии иных лиц нанес женщине множественные удары ножом в жизненно важные органы. Ранения, полученные потерпевшей, оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывшего владельца автомойки арестовали по делу о пытках российских студенток.

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