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15:15, 25 марта 2025Экономика

В Москве заметили дефицит одного вида жилья

«Известия»: Предложение пентхаусов в Москве сократилось в 3,5 раза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За последние три года предложение пентхаусов в московских новостройках бизнес-класса сократилось в 3,5 раза. О дефиците одного вида жилья в столице рассказали эксперты NF Dom и October Group, пишут «Известия».

По словам аналитиков, существующий объем предложения не может удовлетворить имеющийся спрос, в результате чего происходит рост цен. За 2024 год квадрат в пентхаусах подорожал на 38 процентов — с 609 тысяч до 844 тысяч рублей. Средняя стоимость лота выросла на 11 процентов, с 86,6 миллиона до 96 миллионов рублей.

Снижение предложения связано с тем, что в 2023-2024 годах на рынок не выходили новые пентхаусы. Ситуация начала меняться только в текущем году. Вместе с этим отмечается стабилизация цен: в конце февраля 2025-го средняя цена квадрата в сегменте снизилась до 809,7 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — до 87,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в феврале за год выросли в 10 из 16 городов-миллионников России. Наиболее заметный рост зафиксировали в Челябинске.

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