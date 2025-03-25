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21:38, 25 марта 2025Мир

Во Франции столкнулись два самолета

Лекорню: На востоке Франции разбились два самолета группы Patrouille de France
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France разбились во время тренировки на востоке Франции. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в социальной сети X.

По его словам, задействованы спасательные службы. Лекорню добавил, что в настоящее время ведется координация между МВД и вооруженными силами. «Двое пилотов, а также третий пассажир, находившийся на борту одного из самолетов, смогли катапультироваться и находятся в безопасности», — отметил министр. Глава ведомства добавил, что они получили легкие ранения и были доставлены в больницу.

По данным Puissance Télévision, самолеты столкнулись во время выполнения группового виража. Также на портале опубликован кадр, на котором, предположительно, пилот спускается на парашюте на фоне черного дыма.

Ранее в Пенсильвании потерпел крушение одномоторный самолет. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел самолет Beechcraft Bonanza, на борту которого находились пять человек.

В январе сообщалось, что в Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка.

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