Во Франции столкнулись два самолета

Лекорню: На востоке Франции разбились два самолета группы Patrouille de France

Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France разбились во время тренировки на востоке Франции. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в социальной сети X.

По его словам, задействованы спасательные службы. Лекорню добавил, что в настоящее время ведется координация между МВД и вооруженными силами. «Двое пилотов, а также третий пассажир, находившийся на борту одного из самолетов, смогли катапультироваться и находятся в безопасности», — отметил министр. Глава ведомства добавил, что они получили легкие ранения и были доставлены в больницу.

По данным Puissance Télévision, самолеты столкнулись во время выполнения группового виража. Также на портале опубликован кадр, на котором, предположительно, пилот спускается на парашюте на фоне черного дыма.

Ранее в Пенсильвании потерпел крушение одномоторный самолет. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел самолет Beechcraft Bonanza, на борту которого находились пять человек.

В январе сообщалось, что в Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка.