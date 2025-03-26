Бывший партнер по бизнесу расправился с управляющей российским магазином

В Сочи бывший партнер по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином

В Сочи 52-летний бывший партнер по бизнесу расправился с управляющей мясным магазином. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина приехал в магазин в поселке Дагомыс, чтобы получить деньги от управляющей, которая задолжала ему сумму. Она заявила, что пока не может вернуть деньги. Тогда экс-партнер достал ружье МР-153 и выстрелил в женщину. Потом он попытался расправиться с 48-летним директором магазина, ранив его в плечо. Затем стрелок сел в машину и протаранил витрину.

Нападавшего задержали. Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») и части 30 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Директора мясного магазина госпитализирован.

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