Известный российский дирижер попал в больницу

Mash: У народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз

У известного российского дирижера, народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Минин был экстренно госпитализирован в Москве. На данный момент он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, пишет канал.

Ранее сообщалось, что российский киноактер из фильма «Сволочи» Олег Буганов попал в реанимацию. 35-летний артист почувствовал слабость в минувшую субботу, после этого у него началась рвота с кровью.