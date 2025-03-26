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09:14, 26 марта 2025Культура

Известный российский дирижер попал в больницу

Mash: У народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

У известного российского дирижера, народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Минин был экстренно госпитализирован в Москве. На данный момент он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, пишет канал.

Ранее сообщалось, что российский киноактер из фильма «Сволочи» Олег Буганов попал в реанимацию. 35-летний артист почувствовал слабость в минувшую субботу, после этого у него началась рвота с кровью.

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