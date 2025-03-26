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13:04, 26 марта 2025Россия

Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

Митрополит Евгений: Любой мальчишка хочет оказаться на передовой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что любой мальчишка сейчас в России хочет «оказаться на передовой». Таким мнением владыка поделился с журналистами на открытии выставки, посвященной переходу Суджи под контроль российских военных. Его слова приводит Telegram-канал «УРАЛLIVE».

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что во время конфликтов подобное желание нормально для подрастающего поколения.

«Возникает вопрос: а где я сейчас должен быть? Любой мальчишка, который любит свою страну, скажет: "Я хочу быть там, где решается ее судьба — на линии боевого соприкосновения"», — поделился митрополит Евгений.

Установленный в Екатеринбурге монумент «Труба» владыка сравнил с танками на постаментах в память о Великой Отечественной войне, а саму трубу — с пращой, с помощью которой Давид победил Голиафа.

25 марта в Екатеринбурге у Храма на Крови появился макет трубы, по которой российские бойцы проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи в Курской области. Данный экспонат стал частью выставки «За гранью возможного: операция "Поток"».

До этого более 800 российских военнослужащих попали в Суджу по газовой трубе. Штурмовики ползли по ней 14 километров, им не хватало воздуха и воды. Операции дали название «Поток».

ЖЗЛ
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