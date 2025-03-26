Мосбиржа добавит новые акции в список торгующихся на выходных

Мосбиржа 29 марта добавит 26 акций компаний РФ в список торгующихся на выходных

Мосбиржа объявила о расширении с 29 марта перечня акций российских компаний, торги которыми будут проходить на выходных. Как следует из сообщения пресс-службы площадки, в список добавят 26 позиций.

Таким образом, уже в ближайшую субботу общее число акций на торгах этой российской биржи достигнет 79.

Сами торги по выходным стартовали там в экспериментальном режиме с 1 марта. За первые два дня объем торгов превысил 10 миллиардов рублей — более 65 тысяч участников заключили свыше 291 тысячи сделок.

Отмечалось, что для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов были сужены до трех процентов от цены закрытия предыдущего торгового дня.

По данным РБК, дать возможность торговать паями ПИФов и некоторыми инструментами срочного рынка в нерабочие дни Мосбиржа планирует с 5 июля.