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11:40, 26 марта 2025Экономика

Мосбиржа добавит новые акции в список торгующихся на выходных

Мосбиржа 29 марта добавит 26 акций компаний РФ в список торгующихся на выходных
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Мосбиржа объявила о расширении с 29 марта перечня акций российских компаний, торги которыми будут проходить на выходных. Как следует из сообщения пресс-службы площадки, в список добавят 26 позиций.

Таким образом, уже в ближайшую субботу общее число акций на торгах этой российской биржи достигнет 79.

Сами торги по выходным стартовали там в экспериментальном режиме с 1 марта. За первые два дня объем торгов превысил 10 миллиардов рублей — более 65 тысяч участников заключили свыше 291 тысячи сделок.

Отмечалось, что для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов были сужены до трех процентов от цены закрытия предыдущего торгового дня.

По данным РБК, дать возможность торговать паями ПИФов и некоторыми инструментами срочного рынка в нерабочие дни Мосбиржа планирует с 5 июля.

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