Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:57, 3 марта 2025Экономика

Российская биржа подвела итоги первых торгов на выходных

Объем торгов 1 и 2 марта на Мосбирже превысил 10 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Объем первых торгов акциями на выходных, состоявшихся 1 и 2 марта на Мосбирже, превысил 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте российской площадки.

Подводя итоги, там также отметили, что в субботу и воскресенье более 65 тысяч участников заключили свыше 291 тысячи сделок.

Как и анонсировалось ранее, к торгам, которые в экспериментальном режиме проводились в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня, были допущены только наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов были сужены до трех процентов от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Месяцем ранее, с 1 февраля, торги в нерабочие дни запустила СПБ Биржа. Сначала они проводились по акциям 15 ведущих российских компаний с 10 до 19 часов по московскому времени, затем площадка продлила время проведения торгов до 23:50.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие прекращения огня

      Ряду российских регионов пообещали десятиградусное тепло

      Россиян предостерегли от работы дома

      Неожиданное поведение жены Юры Борисова на «Оскаре» попало на видео

      Арсенал готовившего взрывы в подмосковной синагоге и московском метро попал на видео

      Россиянина толкнули под троллейбус после конфликта на дороге

      Появилось новое видео с «ведущей в ад» дороги под Курском

      Фантомные метки разного цвета появились на радаре российского самолета

      Российские компании перестали справляться с обслуживанием кредитов

      Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше