Российская биржа подвела итоги первых торгов на выходных

Объем торгов 1 и 2 марта на Мосбирже превысил 10 млрд рублей

Объем первых торгов акциями на выходных, состоявшихся 1 и 2 марта на Мосбирже, превысил 10 миллиардов рублей, сообщается на сайте российской площадки.

Подводя итоги, там также отметили, что в субботу и воскресенье более 65 тысяч участников заключили свыше 291 тысячи сделок.

Как и анонсировалось ранее, к торгам, которые в экспериментальном режиме проводились в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня, были допущены только наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов были сужены до трех процентов от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Месяцем ранее, с 1 февраля, торги в нерабочие дни запустила СПБ Биржа. Сначала они проводились по акциям 15 ведущих российских компаний с 10 до 19 часов по московскому времени, затем площадка продлила время проведения торгов до 23:50.