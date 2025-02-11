Мосбиржа назвала срок готовности к старту торгов по выходным

Мосбиржа будет готова к торгам по выходным 1 марта, но срок их старта не назвала

Мосбиржа будет готова запустить торги на фондовом рынке по выходным уже с начала весны, но решение о сроках их старта будет приниматься отдельно, их пока не называют. Об этом со ссылкой на представителей площадки сообщает РБК.

В материале уточняется, что техническая готовность к торгам по субботам и воскресеньям будет обеспечена с 1 марта в экспериментальном режиме.

В конце января управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин указывал, что запуск торгов акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке планируется с конца второго квартала, то есть летом.

Как отмечал топ-менеджер, речь идет о дополнительных сессиях первого стандартного торгового дня с расчетами по сделкам, осуществляемыми по понедельникам. По его словам, подготовка к запуску торгов ведется совместно с участниками рынка и Банком России.