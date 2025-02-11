Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:38, 11 февраля 2025Экономика

Мосбиржа назвала срок готовности к старту торгов по выходным

Мосбиржа будет готова к торгам по выходным 1 марта, но срок их старта не назвала
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа будет готова запустить торги на фондовом рынке по выходным уже с начала весны, но решение о сроках их старта будет приниматься отдельно, их пока не называют. Об этом со ссылкой на представителей площадки сообщает РБК.

В материале уточняется, что техническая готовность к торгам по субботам и воскресеньям будет обеспечена с 1 марта в экспериментальном режиме.

В конце января управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин указывал, что запуск торгов акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке планируется с конца второго квартала, то есть летом.

Как отмечал топ-менеджер, речь идет о дополнительных сессиях первого стандартного торгового дня с расчетами по сделкам, осуществляемыми по понедельникам. По его словам, подготовка к запуску торгов ведется совместно с участниками рынка и Банком России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Белгород американским оружием. По городу выпустили около семи ракет

      Модель Иванова без бюстгальтера снялась в облегающем платье с Тимати

      Лолита ответила на обвинения в пошлости шуткой про объятия с женщиной

      Трое мужчин следили за занимавшимися криптой россиянами и вымогали у них деньги

      ВСУ одновременно атаковали два российских беспилотника

      В российском регионе капремонт оставил жильцов дома без балконов и с дырявой крышей

      Появились кадры нанесения удара ВС России по мосту близ Купянска

      Мосбиржа назвала срок готовности к старту торгов по выходным

      Шевченко оценил работу Тимощука в «Зените»

      В МИД прокомментировали фейки вокруг Русского дома в Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше