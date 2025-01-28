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16:54, 28 января 2025Экономика

Еще одна российская биржа назвала сроки запуска торгов по субботам и воскресеньям

Мосбиржа намерена начать проводить торги по выходным в конце II квартала 2025-го
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа планирует запустить торги акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке в выходные, начиная с конца второго квартала 2025 года. Об этом со ссылкой на управляющего директора по фондовому рынку площадки Бориса Блохина сообщает «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, торги по субботам и воскресеньям будут проводиться в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня с расчетами по сделкам, осуществляемыми по понедельникам.

Таким образом, во вторник еще одна российская биржа назвала сроки запуска торгов в нерабочие дни. До этого начать их с 1 февраля пообещали представители Санкт-Петербургской Биржи. Там торги будут проводить с 10 до 19 часов по московскому времени, рассчитывая продлить в дальнейшем до 23:50.

О том, что в октябре прошлого года Мосбиржа представила брокерам обновленную концепцию торгов по выходным, ранее писали СМИ. 28 января об этом же напомнил Блохин, по словам которого подготовка к запуску торгов ведется совместно с участниками рынка и Банком России. В Центробанке в 2024 году также заявляли о намерении обсудить проведение биржевых торгов по выходным.

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