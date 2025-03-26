Обстрелянный магазин в Сочи попал на видео

В Сочи следователи проводят осмотр мясного магазина, где местный житель устроил стрельбу, в результате которой летальные ранения получила управляющая и пострадал мужчина. В региональном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.
На кадрах видно, как следователи фиксируют последствия преступления. Показаны разрушенные помещения магазина. Подозреваемый заявил, что полностью признает вину.
Задержанный — 52-летний житель Лазаревского района. Ему вменяется статья 105 («Убийство») УК РФ и покушение. По версии следствия, вечером 25 марта он в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле въехал в помещение магазина на улице Армавирской в поселке Дагомыс. А затем из ружья произвел несколько выстрелов в знакомого, который должен был ему деньги, и женщину. После подозреваемый скрылся с места происшествия.
По горячим следам его нашли, оружие изъято. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.