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13:09, 26 марта 2025Силовые структуры

В МВД рассказали подробности стрельбы в магазине Сочи

МВД: Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в магазине Сочи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В МВД рассказали подробности стрельбы в магазине Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в отдел полиции Дагомыса поступило сообщение, что в магазин на улице Армавирской в витрину въехала машина. После чего водитель несколько раз выстрелил в людей и скрылся. Предположительно, он стрелял из ружья. 43-летняя женщина, которая была управляющей магазина, получила ранения, несовместимые с жизнью, а 48-летний местный житель получил ранение плеча, он был доставлен в больницу.

Сотрудниками ДПС в селе Волковка был обнаружен автомобиль, на котором скрылся преступник. Пустая машина стояла на обочине. При обследовании прилегающих территорий госавтоинспекторы обнаружили и задержали злоумышленника, также у него изъяли оружие. Подозреваемым оказался 52-летний житель города Сочи.

Ранее сообщалось, что бывший партнер по бизнесу расправился с управляющей российским магазином.

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