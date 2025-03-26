МВД: Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в магазине Сочи

В МВД рассказали подробности стрельбы в магазине Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в отдел полиции Дагомыса поступило сообщение, что в магазин на улице Армавирской в витрину въехала машина. После чего водитель несколько раз выстрелил в людей и скрылся. Предположительно, он стрелял из ружья. 43-летняя женщина, которая была управляющей магазина, получила ранения, несовместимые с жизнью, а 48-летний местный житель получил ранение плеча, он был доставлен в больницу.

Сотрудниками ДПС в селе Волковка был обнаружен автомобиль, на котором скрылся преступник. Пустая машина стояла на обочине. При обследовании прилегающих территорий госавтоинспекторы обнаружили и задержали злоумышленника, также у него изъяли оружие. Подозреваемым оказался 52-летний житель города Сочи.

Ранее сообщалось, что бывший партнер по бизнесу расправился с управляющей российским магазином.