Оппозиция Молдавии назвала причину задержания главы Гагаузии

Шор: Гуцул задержали для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией в Молдавии. Такое заявление сделал молдавский оппозиционер Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Они снимают кино про "страшную" оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков», — написал политик.

По его мнению, власти страны предоставят «кино», как отчет за полученные гранты. Помимо этого, по словам Шора, за задержанием Гуцул стоит и усиление репрессий против оппозиционного блока «Победа».

Ранее стало известно, что в столице Гагаузии Комрате начались протесты в поддержку главы региона Евгении Гуцул, которую накануне арестовали на 72 часа в аэропорту Кишинева. Отмечается, что в парламенте Гагаузии должно пройти заседание, посвященное аресту Гуцул.

