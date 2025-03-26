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12:04, 26 марта 2025Бывший СССР

Оппозиция Молдавии назвала причину задержания главы Гагаузии

Шор: Гуцул задержали для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана для отчета перед Западом о борьбе с оппозицией в Молдавии. Такое заявление сделал молдавский оппозиционер Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Они снимают кино про "страшную" оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков», — написал политик.

По его мнению, власти страны предоставят «кино», как отчет за полученные гранты. Помимо этого, по словам Шора, за задержанием Гуцул стоит и усиление репрессий против оппозиционного блока «Победа».

Ранее стало известно, что в столице Гагаузии Комрате начались протесты в поддержку главы региона Евгении Гуцул, которую накануне арестовали на 72 часа в аэропорту Кишинева. Отмечается, что в парламенте Гагаузии должно пройти заседание, посвященное аресту Гуцул.

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