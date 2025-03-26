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08:34, 26 марта 2025Экономика

Пенсионерам назвали самые сложные для трудоустройства сферы

РИА Новости: Общепит и IT — самые сложные для трудоустройства пенсионеров сферы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Общепит и IT вошли в список самых сложных для трудоустройства российских пенсионеров сферами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Опрос проводился с 10 по 25 марта. В нем приняли участие 1760 женщин в возрасте от 59 лет и мужчин 64 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах России. По итогам исследования выяснилось, что помимо общепита и IT, самыми сложными для трудоустройства пожилых граждан стали сферы финансов, маркетинга и PR.

В то же время компании из сферы услуг и образования в целом охотнее берут пенсионеров на работу. Другими отраслями с высокими шансами на трудоустройство пожилых граждан оказались наука и розничная торговля. Кроме того, российские компании часто нанимают пенсионеров в качестве рабочего персонала.

Ранее стало известно, что оптимальным размером пенсии для обеспеченных россиян оказалась сумма от 200 тысяч рублей. Минимально достаточным для себя уровнем соцвыплат они назвали дотации в размере от 45 тысяч. При этом для менее обеспеченных граждан, как показали результаты исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру», приемлемой стала сумма в диапазоне от 61 до 100 тысяч.

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