Перечислены основные проблемы пенсионеров при трудоустройстве

РИА Новости: Пенсионерам часто предлагают низкую зарплату при трудоустройстве

Низкие зарплатные предложения, физическое несоответствие требованиям и скрытый эйджизм являются основными проблемами пенсионеров при трудоустройстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Исследование проводилось с 10 по 25 марта среди 1760 женщин в возрасте от 59 лет и мужчин 64 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах. По его итогам выяснилось, что чаще всего пожилые россияне сталкиваются с низкими зарплатными предложениями. Кроме того, пенсионерам сложно найти новую работу из-за недостаточной физической формы. Со скрытым эйджизмом со стороны работодателей, в свою очередь, столкнулись 5 процентов респондентов.

Для большинства опрошенных главным стимулом для поиска новой работы стала нехватка денежных средств. Такой ответ дали в общей сложности 70 процентов пожилых респондентов. Еще 43 процента признались, что ищут новое место труда из-за большого количества свободного времени. Чуть более трети хотят иметь стабильный источник дохода, чтобы путешествовать, а каждый пятый — чтобы помогать детям и внукам.

Ранее стало известно, что самыми сложными для трудоустройства российских пенсионеров отраслями оказались общепит, IT, а также сферы финансов, маркетинга и PR. При этом наибольшие шансы на согласие со стороны работодателя имеют пожилые граждане, стремящиеся попасть в сферу услуг и образования, научную деятельность и розничную торговлю.