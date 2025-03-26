Планировавшие теракт в российском регионе подростки попали на видео

СК показал видео с подростками, планировавшими теракт в Ставропольском крае

Допрос подростков, арестованных за покушение на совершение теракта в Ставропольском крае, попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах, подростков выводят из зала суда. Они дают признательные показания.

Ранее стало известно, что подозреваемые нашли в интернете подработку и согласились за 50 тысяч рублей поджечь здание, где находилась общественная организация. Они купили бензин и распределили роли. Два подростка пошли поджигать здание, а двое других находились неподалеку и контролировали безопасность. После совершения поджога подозреваемые отправили своему куратору видео, но вознаграждение они так и не получили.

Возбуждено дело по статям 30 и 205 («Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.